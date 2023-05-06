"Унион" проиграл в гостевом матче Бундеслиги
Новости футбола Сегодня, 12:08
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Германии “Аугсбург” на своем поле обыграл “Унион” со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Дион Бельо.
“Аугсбург”, набрав 34 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Унион” с 56 очками опустился на 4-ю позицию.
“Аугсбург” – “Унион” - 1:0 (0:0)
Гол: Бельо, 53 - 1:0
“Аугсбург”: Коубек, Гауэлеу, Удуохай, Бауэр, Педерсен, Майер (Йебоа, 78), Реджбечай, Энгельс (Дорш, 85), Варгас (Гумны, 79), Демирович (Вейга, 90), Бельо (Бериша, 85).
“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Йеккель (Михель, 78), Дуки, Руссийон (Триммель, 79), Хедира, Хаберер (Левелинг, 69), Лаидуни (Шафер, 69), Беккер, Беренс (Сьебатшо, 69).
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