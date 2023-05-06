"Милан" заберет ненужного игрока у "Челси"

“Милан” не оставляет надежд переманить в свой состав полузащитника “Челси” Рубена Лофтус-Чика.

Как пишет инсайдер Руди Галетти, итальянский клуб готовит предложение по игроку.

В то же время английский клуб согласен продать своего футболиста следующим летом.

Потенциальная сделка оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Лофтус-Чик сыграл в 20 матчах Премьер-лиги.