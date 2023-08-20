Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги

Берлинский “Унион” в матче 1-го тура чемпионата Германии на своем поле разгромил “Майнц”. Матч состоялся в Берлине на стадионе “Ан дер Альтен Ферстерай”.

Счет на первой минуте открыл Кевин Беренс, которому ассистировал Жером Руссийон. Через несколько минут Беренс забил еще один гол с передачи Аисса Лайдуни. В середине второго тайма разрыв в счете сократил Антони Каси. На 70-й минуте Беренс сделал хет-трик с паса Шеральдо Бекера. В компенсированное время окончательный счет установил Милош Пантович, которому голевой пас отдал Кевин Фолланд. При этом у гостей два раза не забил пенальти Людовик Ажорк.

“Унион” – “Майнц” - 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 1 Беренс, 2:0 – 9 Беренс, 2:1 – 64 Каси, 3:1 – 70 Беренс, 4:1 – 90 Пантович.

Не забитые пенальти: Ажорк (62), Ажорк (89).

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гозенс, 66), Крал, Лаидуни (Кемляйн, 89), Ааронсон (Пантович, 76), Беренс (Фолланд, 89), Фофана (Беккер, 66).

“Майнц”: Центнер, да Кошта (Вайпер, 81), Белль, Фернандеш, Кор (ван дер Берг, 60), Каси, Ли Чжэ Сон (Баркок, 75), Баррейро, Штах (Краус, 81), Онисиво (Груда, 60), Ажорк.

Желтые карточки: Беренс (10), Ли Чжэ Сон (31), Кор (51), да Кошта (58), Баррейро (80), Свенссон (90), ван дер Берг (90).