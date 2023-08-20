АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги

Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:07
Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги Фото: инстаграм ФК Унион/Автор неизвестен

Берлинский “Унион” в матче 1-го тура чемпионата Германии на своем поле разгромил “Майнц”. Матч состоялся в Берлине на стадионе “Ан дер Альтен Ферстерай”.

Счет на первой минуте открыл Кевин Беренс, которому ассистировал Жером Руссийон. Через несколько минут Беренс забил еще один гол с передачи Аисса Лайдуни. В середине второго тайма разрыв в счете сократил Антони Каси. На 70-й минуте Беренс сделал хет-трик с паса Шеральдо Бекера. В компенсированное время окончательный счет установил Милош Пантович, которому голевой пас отдал Кевин Фолланд. При этом у гостей два раза не забил пенальти Людовик Ажорк.

“Унион” – “Майнц” - 4:1 (2:0, 2:1)
Голы: 1:0 – 1 Беренс, 2:0 – 9 Беренс, 2:1 – 64 Каси, 3:1 – 70 Беренс, 4:1 – 90 Пантович.

Не забитые пенальти: Ажорк (62), Ажорк (89).

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гозенс, 66), Крал, Лаидуни (Кемляйн, 89), Ааронсон (Пантович, 76), Беренс (Фолланд, 89), Фофана (Беккер, 66).

“Майнц”: Центнер, да Кошта (Вайпер, 81), Белль, Фернандеш, Кор (ван дер Берг, 60), Каси, Ли Чжэ Сон (Баркок, 75), Баррейро, Штах (Краус, 81), Онисиво (Груда, 60), Ажорк.

Желтые карточки: Беренс (10), Ли Чжэ Сон (31), Кор (51), да Кошта (58), Баррейро (80), Свенссон (90), ван дер Берг (90).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Унион Майнц 05 Бундеслига Германия
Популярные новости
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Сегодня, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ
Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб Новости футбола Вчера, 07:51 Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб
"Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги Новости футбола 18 авг 2023, 16:35 "Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:35 Коло-Муани принес Айнтрахту победу в 1-м туре Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:17 Брест одержал вторую победу и возглавил Лигу 1 Новости футбола Сегодня, 13:07 Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Астон Вилла уничтожила Эвертон в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 07:30 Борнмут объявил о переходе американца, которым интересовался Челси Новости футбола Сегодня, 06:50 Анчелотти ярко отреагировал на игру украинца Лунина в матче с Альмерией Новости футбола Сегодня, 06:35 Аль-Хилаль объявил о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии Новости футбола Сегодня, 06:20 Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 05:51 Неймар не сможет дебютировать за Аль-Хилаль в ближайшее время
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года