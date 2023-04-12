Украинского футболиста, который толкнул девушку-арбитра, выгнали из команды

Пресс-служба житомирского “Полесья” на официальном сайте объявила о разрыве контракта с защитником Вадимом Черваком.

Такое решение было принято из-за поступка футболиста, который толкнул девушку-арбитра в матче чемпионата Украины в Первой лиге против запорожского “Металлурга” (1:2).

“Официальная позиция футбольного клуба ”Полесья" - клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", - говорится в заявлении клуба.

23-летний Червак выступал за “Полесье” с 2022 года. Ранее играл за “Спарту”, “Михаловце”, “Влашим”, “Ворсклу II” и “Шахтер”-U19.

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