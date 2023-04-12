“Львов” – “Шахтер” - 1:2 (видеообзор)

В перенесенном матче 6-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде обыграл “Львов” со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 56-й минуте благодаря автоголу Георгрия Гочолеишвили, но вскоре равновесие восстановил Георгий Судаков. Победу “горнякам” в компенсированное время принес Кевин Келси.

“Шахтер", набрав 49 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Львов” с 13 очками остался на последнем, 16-м месте.

“Львов” – “Шахтер” - 1:2 (0:0)

Голы: Гочолеишвили, 56 (автогол) – 1:0, Судаков, 61 - 1:1, Келси, 90+5 - 1:2

“Львов”: Юрчук – Кузык, Дитятьев, Габриэль, Грисьо – Алибеков (Никитюк, 84) – Свржняк (Мышенко, 67), Беляев, Мильченко – Богунов, Бугай (Сасовский, 78).

“Шахтер”: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили – Степаненко – Крыськив (Очеретько, 27, Келси, 71), Тотовицкий (Борячук, 83), Бондаренко, Судаков – Траоре (Сикан, 82).

Видеообзор матча

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