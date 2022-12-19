Украинский защитник стал игроком польской "Арки"

Пресс-служба польской “Арки” на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника “Динамо” Батуми Александра Азацкого.

Футболист достался полякам бесплатно, в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

28-летний Азацкий выступал за “Динамо” с 2021 года. Всего он провел за клуб 70 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Металлист”, “Динамо” (Киев), “Черноморец” и “Баник”.

Не пропустите: Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА.