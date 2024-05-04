EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 36-го тура Премьер-лиги

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 36-го тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 08:02
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 36-го тура Премьер-лиги Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

Заключительным матчем 36-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча двух команд которые, как говорится, преследуют различные турнирные цели. Кристал Пэлас примет в гостях Манчестер Юнайтед.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче

Кристал Пэлас сумел обеспечить себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. За три матча до окончания текущего розыгрыша у чаек 44 очка, а отрыв от зоны вылета составляет четырнадцать очков. Математически команда еще может войти в первую половину турнирной таблицы, но в это верится с трудом, ведь Вест Хэм, который расположился на десятой строчке,имеет отрыв в девять очков.

Манчестер Юнайтед продолжает гонку за зоной еврокубков следующего сезона. Но его положение можно назвать именно гонкой, а не борьбой, ведь Тоттегхэм, который расположился на пятом месте, имеет отрыв в шесть очков за четыре матча до окончания текущего розыгрыша. Красные дьяволы попытаются завоевать еще одну путёвку в еврокубки через Кубок Англии, но там их ожидает встреча с Манчестер Сити.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами, который состоялся в последний день сентября в рамках седьмого тура Премьер-лиги на «Олд Траффорд» закончился минимальное победой Кристал Пэлас со счётом 1:0.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где состоится матч

Матч между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник, 6 мая и пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1, FAST
  • Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина – Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
Связанные команды и лиги
Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола Сегодня, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:51 Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала Новости тенниса Сегодня, 16:30 Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист Новости хоккея Сегодня, 16:12 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 16:03 Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды Новости MMA Сегодня, 16:01 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции Новости футбола Сегодня, 16:00 Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда Новости тенниса Сегодня, 15:56 Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале Новости бокса Сегодня, 15:37 Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA Новости баскетбола Сегодня, 15:24 Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс Новости бокса Сегодня, 15:14 Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля