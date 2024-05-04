Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 36-го тура Премьер-лиги
Заключительным матчем 36-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча двух команд которые, как говорится, преследуют различные турнирные цели. Кристал Пэлас примет в гостях Манчестер Юнайтед.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче
Кристал Пэлас сумел обеспечить себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. За три матча до окончания текущего розыгрыша у чаек 44 очка, а отрыв от зоны вылета составляет четырнадцать очков. Математически команда еще может войти в первую половину турнирной таблицы, но в это верится с трудом, ведь Вест Хэм, который расположился на десятой строчке,имеет отрыв в девять очков.
Манчестер Юнайтед продолжает гонку за зоной еврокубков следующего сезона. Но его положение можно назвать именно гонкой, а не борьбой, ведь Тоттегхэм, который расположился на пятом месте, имеет отрыв в шесть очков за четыре матча до окончания текущего розыгрыша. Красные дьяволы попытаются завоевать еще одну путёвку в еврокубки через Кубок Англии, но там их ожидает встреча с Манчестер Сити.
Напомним, что предыдущий матч между этими командами, который состоялся в последний день сентября в рамках седьмого тура Премьер-лиги на «Олд Траффорд» закончился минимальное победой Кристал Пэлас со счётом 1:0.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где состоится матч
Матч между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник, 6 мая и пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1, FAST
- Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина – Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports