Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 36-го тура Премьер-лиги

Заключительным матчем 36-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча двух команд которые, как говорится, преследуют различные турнирные цели. Кристал Пэлас примет в гостях Манчестер Юнайтед.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче

Кристал Пэлас сумел обеспечить себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. За три матча до окончания текущего розыгрыша у чаек 44 очка, а отрыв от зоны вылета составляет четырнадцать очков. Математически команда еще может войти в первую половину турнирной таблицы, но в это верится с трудом, ведь Вест Хэм, который расположился на десятой строчке,имеет отрыв в девять очков.

Манчестер Юнайтед продолжает гонку за зоной еврокубков следующего сезона. Но его положение можно назвать именно гонкой, а не борьбой, ведь Тоттегхэм, который расположился на пятом месте, имеет отрыв в шесть очков за четыре матча до окончания текущего розыгрыша. Красные дьяволы попытаются завоевать еще одну путёвку в еврокубки через Кубок Англии, но там их ожидает встреча с Манчестер Сити.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами, который состоялся в последний день сентября в рамках седьмого тура Премьер-лиги на «Олд Траффорд» закончился минимальное победой Кристал Пэлас со счётом 1:0.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: когда и где состоится матч

Матч между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник, 6 мая и пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч?

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