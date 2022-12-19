Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА пригрозили Украине исключением из организаций в случае проведения виртуального Исполкома Украинской ассоциации футбола 20 декабря.

“ФИФА и УЕФА в адресном письме вице-президентам УАФ напоминает, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА”, - сообщила Президент сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак.

Ранее сообщалось, что 20 декабря на виртуальном Исполкоме планируется отстранить от должности Президента УАФ Андрея Павелко. Вместо него мог бы назначен бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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