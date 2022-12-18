Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативности

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лидером чемпионатов мира по системе “гол+пас”, набрав 20 очков.

Аргентинец принял участие в 26 матчах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. По этому показателю он обошел Мирослава Клозе, Герда Мюллера (оба - Германия) и Роналдо (Бразилия), которые набрали 19 очков.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

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