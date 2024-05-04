Весь стадион отдал дань памяти погибшему 14-летнему фанату Арсенала в матче Премьер-лиги

Сейчас проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги в котором Арсенал принимает в гостях Борнмут. После четырнадцати минут поединок был прерван игровым моментом, и никто не спешил продолжать матч.

📸 | The Emirates pays tribute to 14-year-old Arsenal supporter Daniel Anjorin who sadly lost his life earlier this week. pic.twitter.com/OYKTWaAjjD — Connor Humm (@TikiTakaConnor) May 4, 2024

Всё дело в том, что все фанаты на трибунах «Эмирейтс», футболисты и арбитры на поле, а также все в технических зонах аплодировали. Таким образом в матче отдали дань памяти 14-летнему подростку, который погиб на этой неделе в трагических событиях.

.@arsenal tribute to murdered 14 year old Daniel Anjorin on the 14th minute from a full Emirates stadium.

Fans held up a sign for Daniel, who was a victim of the Hainault attack. RT #NoMoreRed proud of my club! pic.twitter.com/3XHcgl3JCe — Antoine Allen (@AntoineSpeaker) May 4, 2024

По дороге в школу Даниэль Анжорин стал жертвой нападения преступника с мечом в руках. 36-летний мужчина нанес смертельные ранения подростку в лондонском предместье Эно. Тогда еще четыре человека получили ранения.

Даниэль Анжорин с детства был фанатом Арсенала. Сам лондонский клуб находится в тесном контакте с полицией, чтобы оставаться на связи с семьей и оказывать им необходимую поддержку. Менее чем за два дня почти 5000 человек сделали пожертвования в поддержку семьи.

RIP, Daniel Anjorin. Respect to both set of fans clapping at 14 minutes. pic.twitter.com/RxCi9tCKib — Av (@aviv_lavi) May 4, 2024

Нападавшим оказался гражданин Испании и Бразилии Марк Аурелио Ардуини, которому уже предъявлены обвинения в убийстве, двух покушениях на убийство, двух случаях нанесения тяжких телесных повреждений, краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении холодного оружия.

После первого тайма Арсенал минимально переигрывает Борнмут благодаря голу Букайо Сака на 45-й минуте с пенальти.