Весь стадион отдал дань памяти погибшему 14-летнему фанату Арсенала в матче Премьер-лиги
Сейчас проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги в котором Арсенал принимает в гостях Борнмут. После четырнадцати минут поединок был прерван игровым моментом, и никто не спешил продолжать матч.
Всё дело в том, что все фанаты на трибунах «Эмирейтс», футболисты и арбитры на поле, а также все в технических зонах аплодировали. Таким образом в матче отдали дань памяти 14-летнему подростку, который погиб на этой неделе в трагических событиях.
По дороге в школу Даниэль Анжорин стал жертвой нападения преступника с мечом в руках. 36-летний мужчина нанес смертельные ранения подростку в лондонском предместье Эно. Тогда еще четыре человека получили ранения.
Даниэль Анжорин с детства был фанатом Арсенала. Сам лондонский клуб находится в тесном контакте с полицией, чтобы оставаться на связи с семьей и оказывать им необходимую поддержку. Менее чем за два дня почти 5000 человек сделали пожертвования в поддержку семьи.
Нападавшим оказался гражданин Испании и Бразилии Марк Аурелио Ардуини, которому уже предъявлены обвинения в убийстве, двух покушениях на убийство, двух случаях нанесения тяжких телесных повреждений, краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении холодного оружия.
После первого тайма Арсенал минимально переигрывает Борнмут благодаря голу Букайо Сака на 45-й минуте с пенальти.