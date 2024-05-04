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Весь стадион отдал дань памяти погибшему 14-летнему фанату Арсенала в матче Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 08:30
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Весь стадион отдал дань памяти погибшему 14-летнему фанату Арсенала в матче Премьер-лиги Фото: twitter.com/MobilePunch / Автор неизвестен

Сейчас проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги в котором Арсенал принимает в гостях Борнмут. После четырнадцати минут поединок был прерван игровым моментом, и никто не спешил продолжать матч.

Всё дело в том, что все фанаты на трибунах «Эмирейтс», футболисты и арбитры на поле, а также все в технических зонах аплодировали. Таким образом в матче отдали дань памяти 14-летнему подростку, который погиб на этой неделе в трагических событиях.

По дороге в школу Даниэль Анжорин стал жертвой нападения преступника с мечом в руках. 36-летний мужчина нанес смертельные ранения подростку в лондонском предместье Эно. Тогда еще четыре человека получили ранения.

Даниэль Анжорин с детства был фанатом Арсенала. Сам лондонский клуб находится в тесном контакте с полицией, чтобы оставаться на связи с семьей и оказывать им необходимую поддержку. Менее чем за два дня почти 5000 человек сделали пожертвования в поддержку семьи.

Нападавшим оказался гражданин Испании и Бразилии Марк Аурелио Ардуини, которому уже предъявлены обвинения в убийстве, двух покушениях на убийство, двух случаях нанесения тяжких телесных повреждений, краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении холодного оружия.

После первого тайма Арсенал минимально переигрывает Борнмут благодаря голу Букайо Сака на 45-й минуте с пенальти.

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