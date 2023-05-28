Украинский тренер Ребров покинул "Аль-Айн"

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров объявил о своем уходе из клуба.

Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Вчера под руководством украинца "Аль-Айн" проиграл в финале Кубка Лиги "Шарджа" со счетом 1:2.

В этом сезоне "Аль-Айн" также не смог выиграть в финалах Кубка ОАЭ и Суперкубка ОАЭ, а в чемпионате занял второе место.

Украинский специалист работал в клубе с июня 2021 года. В прошлом сезоне его команда взяла национальное первенство и Кубок Лиги.

По информации СМИ, Ребров может возглавить сборную Украины.