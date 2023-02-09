Украинский "Рух" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской ЛЧ

Львовский “Рух” узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов.

Украинский клуб попал в корзирну в клубам, которые одержали победы в стыковых матчах. В следующем раунде плей-офф они сыграют с клубами, которые стали победителями своих групп на групповом этапе.

Победители групп: “Атлетико”, “Барселона”, “Реал” (все - Испания), “Ливерпуль”, “Манчестер Сити" (оба - Англия), “Милан” (Италия), ПСЖ (Франция), “Спортинг” (Португалия).

Победители стыковых матчей: АЗ, “Аякс” (оба - Нидерланды), “Боруссия” Дортмунд (Германия), “Генк” (Бельгия), “Ред Булл Зальцбург” (Австрия), “Порту” (Португалия),

Рух (Украина), "Хайдук (Хорватия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 февраля.

Не пропустите: ПСЖ вновь вылетел в 1/8 финала Кубка Франции.