ПСЖ второй год подряд вылетел с 1/8 финала кубка: до этого было семь финалов

Вчера ПСЖ проиграл в 1/8 финала Кубка Франции “Марселю” (1:2).

Таким образом, чемпион Франции вылетел на данной стадии турнира второй год подряд.

В прошлом сезоне ПСЖ в 1/8 финала уступил “Ницце” в серии пенальти.

Интересно, что с 2015 по 2021 год парижане неизменно выходили в финал турнира, шесть раз завоевав трофей.