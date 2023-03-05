Украинец Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В"

В матче 26-го тура чемпионата Испании в третьем дивизионе (Сегунда В) “Райо Махаонда” на выезде обыграла “Реал В” со счетом 2:1.

Победный гол в компенсированное время забил Роман Зозуля. Украинец точно пробил головой после подачи со штрафного, назначенного за фол Тео Зидана, сына Зинедина Зидана.

“Реал В” - “Райо Махаонда” - 1:2 (1:1)

Голы: Лопес, 5 - 1:0, Родригес, 88 - 1:1, Зозуля, 90+4 - 1:2

В нынешнем сезоне 33-летний Зозуля провел за “Райо Махаонду” шесть матчей и забил один гол.

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