"Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
В матче 24-го тура чемпионата Испании “Барселона" на своем поле обыграла “Валенсию” со счетом 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте забил Рафинья. Стоит отметить, что с 59-й минуты каталонцы играли вдесятером из-за удаления Рональда Араухо.
“Барселона”, набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 23 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.
“Барселона” – “Валенсия” - 1:0 (1:0)
Гол: Рафинья, 15 - 1:0
“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Серджи Роберто (Эрик Гарсия, 81), Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 46), Рафинья (Аларкон, 87), Ферран Торрес, Фати (Алонсо, 61).
“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Кастильехо, 62), Фулькье, Джемерт (Диакаби, 55), Озкаджар, Хесус Васкес, Гильямон, Алмейда (Муса, 78), Мориба (Франсиско Перес, 62), Дуро, Лино (Клюйверт, 78).
Удаление: Араухо (59).
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