Украинец Малиновский оценил свой сезон в "Марселе"

Украинский хавбек “Марселя” Руслан Малиновский оценил свою игру за команду.

По словам украинца, ему было сложно интегрироваться в тактические элементы команды после того, как он мало играл в “Аталанте”.

“Мне не хватало ритма и связи с другими игроками. Я слишком давил на себя. Выигрывать сразу в большом клубе, таком как ”Марсель", нелегко.

Я уверен, что в следующем сезоне, с полной подготовкой и уверенностью, я смогу играть лучше", - сказал он.

В текущем сезоне 30-летний украинский футболист сыграл 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.