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Украинец Малиновский близок к возвращению в Серию А

Новости футбола Сегодня, 12:53
Украинец Малиновский близок к возвращению в Серию А Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник “Марселя” и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в генуэзский “Дженоа”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “Дженоа” арендует игрока до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что клуб из Генуи по итогам прошлого сезона вылетел из Серии А и теперь будет выступать в Серии В.

30-летний Малиновский выступает за “Марсель” с января 2023 года. Он перешел в клуб из Марселя из итальянской “Аталанты” на правах аренды. Спустя полгода французский клуб выкупил трансфер украинца. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего он провел за французов 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее Малиновский также играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”.

Малиновский с 2015 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 55 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач, а также получил 12 желтых карточек.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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