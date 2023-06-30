Украинец Коноплянка нашел новый клуб в Польше

Украинский хавбек Евгений Коноплянка, который недавно покинул польскую "Краковию", может остаться в чемпионате Польши.

Как пишет источник, агенты украинца ведут поиски нового клуба для игрока.

Уже известно, что в услугах Коноплянки заинтересован новичок элитного дивизиона - "Пуща" Неполомице.

Источник пишет, что семье Евгения очень нравится жить в Кракове, а расстояние между городами составляет всего 20 км,.

Коноплянка в прошлом сезоне сыграл 28 матчей, в которых 4 гола и сделал 2 голевые передачи.