Украинец Безус отстранен от тренировок с "Омонией"

Руководство “Омонии” отстранила от тренировок с командой украинского полузащитника Романа Безуса, сообщает 24sports.com.cy.

По сведениям источника, такое решение было принято в связи с конфликтом между украинцем и одним из одноклубников. Пока неизвестно, когда хавбек сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне 32-летний Безус провел за “Омонию” 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2024 года.

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