Луческу может пропустить несколько матчей киевского "Динамо"

Главному тренеру киевского “Динамо" Мирче Луческу стало плохо после окончания матча 2-го тура чемпионата Украимны против “Миная" (2:0).

“Я подошел к авто Луческу и попросил: “Мистер, можно несколько слов о матче?” И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его увели в раздевалку, где, вероятность, ему оказали первую помощь. Вероятнее всего, Луческу не будет руководить ”Динамо" в ближайших матчах". - рассказал журналист Football Hub.

“Динамо”, набрав в 20 турах 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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