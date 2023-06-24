Украина вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 13:56
Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины обыграла сборную Румынии со счетом 1:0.
Победу украинской национальной команде принес автогол Виктора Дикана.
Украина, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Румыния с 0 очков осталась на последнем, 4-м месте.
Румыния U21 - Украина U21 - 0:1 (0:0)
Гол: Дикан, 89 (автогол) - 0:1
Румыния: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Цику, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чымпану, 82), Ишфан, Петрила (Албу, 57), Мунтяну (Попеску, 57), Маркович (Бырлиджа, 62).
Украина: Трубин, Сич, Таловеров, Батагов, Овчаренко, Бондаренко (Очеретько, 86), Бражко (Желизко, 86), Кащук (Вьюнник, 77), Крыськив (Брагару, 68), Судаков, Сикан (Ванат, 68).
Удаление: Ванат (90+2).
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