Украина провально стартовала в отборе на юношеский Евро-2023

В матче 1-го тура элит-раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2023 сборная Украины неожиданно проиграла сборную Люксембурга со счетом 1:2.

В начале встречи счет открыл Горбач, но вскоре равновесиео восстановил Эльшан. Во втором тайме он же забил победный гол.

В другом матче группы сборные Дании и Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

Украина U19 – Люксембург U19 – 1:2 (1:1)

Голы: Горбач, 12 – 1:0, Эльшан, 17 - 1:1, Эльшан, 59 - 1:2

Украина: Герета, Булеза, Удод, Слюбик, Китела, Сигеев (Роспутько, 60), Варфоломеев (Александров, 87), Царенко (Харабара, 60), Глущенко (Ющенко, 60), Горбач, Пушкарев (Черниш, 60).

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