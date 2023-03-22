Ротань назвал причину, почему Конопля не приехал в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал, почему в национальную команду не приехал защитника “Шахтера” Ефим Конопля.

“Он позвонил после матча с ”Фейенордом", сказал, что у него есть проблема, которая не позволит ему работать на 100 процентов. Мы побеседовали, я дал ему время посоветоваться с врачами. Я сказал, что приму любое решение. Он перезвонил и сказал, что, к сожалению, хочет во время паузы восстановиться к матчам “Шахтера”. Поэтому никаких проблем, мы вызвали Дениса Мирошниченко", - приводит слова Ротаня Sport.ua.

Сборная Украины в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сыграет против сборной Англии. Встреча пройдет в Лондоне 26 марта.

Не пропустите: Фонсека может возглавить клуб АПЛ.