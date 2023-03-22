Клуб АПЛ может возглавить бывший тренер "Шахтера" Фонсека

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека, ранее работавший в донецком "Шахтере", может переехать в английскую Премьер-лигу.

В его услугах заинтересован “Кристал Пэлас”, который недавно уволил Патрика Виейру, а затем назначили Роя Ходсжона на пост главного тренера до конца сезона.

Также в список кандидатов на должность входит бывший наставник "Боруссии" Менхенгладбах Ади Хюттер.

Ожидается, что новый тренер будет представлен сразу по окончании сезона.