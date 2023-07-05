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Украина потерпела разгромное поражение в полуфинале молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 16:58
Украина потерпела разгромное поражение в полуфинале молодежного чемпионата Европы Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче ½ финала молодежного чемпионата Европы сборная Украины проиграла сборной Испании со счетом 1:5 и завершила выступления на турнире.

На 13-й минуте счет открыл Артем Бондаренко с передачи Михаила Мудрика. Через несколько минут счет сравнял Абель Руис, которому ассистировал Виктор Гомес. В середине первого тайма Испанию вперед вывел Ойан Сансес с паса Алекса Баэны. На 54-й минуте третий гол в ворота украинцев забил Антонио Бланко. В середине второго тайма счет до разгромного довел Аймар Орос с передачи Андера Барренечеа. Окончательный счет установил Серхио Гомес, которому ассистировал Абель Руис.

В финале Испания сыграет с Англией, которая разгромила Израиль со счетом 3:0. Финальный матч состоится 8 июля.

Испания U21 – Украина U21 - 5:1 (2:1)
Голы: Бондаренко, 13 - 0:1, Руис, 17 - 1:1, Сансет, 24 - 1:1, Бланко, 54 - 3:1, Орос, 68 - 4:1, Гомес, 78 - 5:1

Испания U21: Тенас, Виктор Гомес, Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес (Рикельме, 80), Бланко (Бернабе, 75), Баэна (Вейга, 76), Сансет (Орос, 59), Родри (Барренечеа, 59), Руис.

Украина U21: Трубин, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко (Брагару, 61), Назаренко (Кащук, 46), Мудрик, Судаков, Бондаренко (Очеретько, 76), Бражко (Желизко, 61), Сикан (Ванат, 61).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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