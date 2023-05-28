Украина получила прямое место в группе Лиги чемпионов

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов чемпион Украины сезона 2022/2023 будет стартовать на групповом этапе.

Это связано с тем, что “Интер” гарантировал себе место в ЛЧ по итогам матча 37-го тура Серии А против "Аталанты" (3:2).

Напомним, что миланский клуб сыграет в финале текущей Лиги чемпионов 10 июня против "Манчестер Сити". Если бы “Интер” не пробился в ЛЧ по итогам итальянского первенства, то ему бы дали путевку в группу автоматически.

В УПЛ за два тура до конца турнира лидирует "Шахтер" с 69 очками, опережая "Днепр-1" на пять очков.