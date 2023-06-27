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Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023

Новости футбола Сегодня, 16:46
Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023 Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

В матче 3-го группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины сыграла вничью со сборной Испанией со счетом 2:2.

В концовке первого тайма счет открыл Богдан Вьюнник. В начале второго тайма испанцы сравняли счет благодаря автоголу Ивана Желизко. На 81-й минуте украинцев вперед вывел Георгий Судаков, который забил гол с пенальти. На 90-й минуте Испанию от поражения спас Абель Руис.

Испания, набрав семь очков, заняла первое место в группе В. Украина с 7 очками заняла второе место, уступив лидеру по разнице мячей.

Испания U21 – Украина U21 - 2:2 (0:1)
Голы: Вьюнник, 43 - 0:1, Желизко, 49 (автогол) - 1:1, Судаков, 81 (с пенальти) - 1:2, Руис, 90 - 2:2

Испания: Агирресабала (Роман, 46), Мартинес, Хила, Гильямон, Санчес, Рикельме, Бернабе, Сансет (Абель Руис, 64), Орос, Барренечеа, Камельо (Антонио Бланко, 63).

Украина: Нещерет, Сирота, Салюк, Вивчаренко (Сыч, 46), Назаренко, Брагару (Кащук, 63), Крыськив (Бражко, 63), Желизко, Очеретько, Лях, Вьюнник.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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