УЕФА выбрал лучших игроков недели в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших игроков недели в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Лучшим в Лиге чемпионов оказался полузащитник “Бенфики” Фредрик Эурснес. В борьбе за награду он опередил Рафаэла Леау ("Милан"), Кингсли Комана ("Бавария") и Карима Адейеми ("Боруссия" Дортмунд). В первом матче 1/8 финала “Бенфика” обыграла “Брюгге” (2:0).

В Лиге Европы лучшим стал нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд, который забил гол в первом матче 1/16 финала против “Барселоны” (2:2). Он опередил Акселя Дисаси ("Монако"), Лукаса Окампоса ("Севилья") и Дмитрия Крыськива ("Шахтер").

В Лиге Конференций награду получил защитник АЕКа Анхель Гарсия, забивший единственный гол в первом матче 1/16 финала против “Днепра-1” (1:0). Также на награду претендовали Лука Йович ("Фиорентина"), Трезеге ("Трабзонспор") и Марко Янкович ("Карабах").

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