"Реал" рискует бесплатно потерять обладателя "Золотого мяча"

Переговоры “Реала” о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем заморожены.

Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство клуба постоянно откладывает данное решение.

Виной всему возраст футболиста, которому в сентябре исполнится 38 лет. Для начала “сливочные” хотят подписать контракты с несколькими другими футболистами, а также прояснить ситуацию с вероятными трансферами.

В этом сезоне Модрич провел 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.