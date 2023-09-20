УЕФА раскритиковали из-за разрешения Цервене Звезде играть в футболках с российским спонсором

УЕФА подвергли критике за разрешение российской нефтяной компании Газпром спонсировать Црвену Звезду в Лиге чемпионов, сообщает Атлетик.

В этом году Газпром вернется в Лигу чемпионов из-за спонсорского соглашения с Црвеной Звездой. Газпром не только один из крупнейших загрязнителей в мире, его доходы непосредственно используются для оплаты войны России против Украины.

Активисты группы Fossil Free Football заявили, что в УЕФА должны привести свои правила по рекламе в соответствие со своими публичными обещаниями. Футбол может сделать то, что спорт сделал с табаком в прошлом: запретил рекламу продуктов, причиняющих вред здоровью болельщиков и игроков.

Также эту ситуацию прокомментировали ультрас Янг Бойс, играющие в одной группе с сербами. Они заявили, что Црвена Звезда и их главный спонсор «Газпром», сторонник агрессивной войны России против Украины, показывают, что футбол — более грязное дело, чем когда-либо.

К слову, в УЕФА отказались от комментария на этот счет.