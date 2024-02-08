УЕФА принял решение на счет отстранения Израиля и России от международных соревнований
УЕФА не планирует отстранять Израиль от международных соревнований.
12 стран Ближнего Востока призвали дать израильским командам бан из-за конфликта с Палестиной.
Однако генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что союз не планирует делать это.
«Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – сказал Теодоридис о возможном бане Израиля.
На фоне этих слова встал вопрос об отстранении России из-за войны, которую она развязала на територрии Украины:
«Это две совершенно разные ситуации двух стран», – цитирует Теодоридиса журналист Роб Харрис.
Отметим, что российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне войны в Украине.
Ранее стало известно о том, что президент УЕФА Александер Чеферин не будет баллотироваться в президенты в 2027 году на третий срок.