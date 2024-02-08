Чеферин передумал баллотироваться в 2027 году

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах УЕФА в 2027 году.

“Я решил, что не буду баллотироваться в 2027 году”, – цитирует Чеферина Sky Sports.

Это произошло на фоне того, что УЕФА изменил свой устав и разрешил Чеферину подавать кандидатуру на третий срок, что ранее было запрещено.

Ранее с изменением устава был не согласен легенда Милана Звонимир Бобан, который из-за этого покинул должность руководителя футбольного департамента УЕФА.

Чеферин занимает должность президента УЕФА с 2016 года, а до этого он был вице-президентом организации.