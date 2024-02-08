Изменили устав. Чеферин может переизбраться в третий раз
Новости футбола Сегодня, 07:01
Getty Images
Сегодня в Париже проходит очередной Конгресс УЕФА. На нем рассмотрели вопрос об изменении устава организации, чтобы действующий президент УЕФА Александер Чеферин смог переизбраться на свой пост в третий раз.
Во время голосования только Футбольная ассоциация Англии проголосовала против этого решения.
Согласно предыдущему уставу, президент УЕФА не мог быть переизбран более, чем 2 раза.
Ранее против изменения в устав выступил легенда Милана Звонимир Бобан, который занимал должность руководителя футбольного департамента УЕФА. Из-за этого он сложил свои полномочия.
Новые выборы президента УЕФА состоятся в 2027 году. Чеферин занимает должность президента с 2016 года, а до этого он был вице-президентом организации.
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