Изменили устав. Чеферин может переизбраться в третий раз

Сегодня в Париже проходит очередной Конгресс УЕФА. На нем рассмотрели вопрос об изменении устава организации, чтобы действующий президент УЕФА Александер Чеферин смог переизбраться на свой пост в третий раз.

Во время голосования только Футбольная ассоциация Англии проголосовала против этого решения.

Согласно предыдущему уставу, президент УЕФА не мог быть переизбран более, чем 2 раза.

Ранее против изменения в устав выступил легенда Милана Звонимир Бобан, который занимал должность руководителя футбольного департамента УЕФА. Из-за этого он сложил свои полномочия.

Новые выборы президента УЕФА состоятся в 2027 году. Чеферин занимает должность президента с 2016 года, а до этого он был вице-президентом организации.