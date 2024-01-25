Скандал в УЕФА. Легенда Милана подал в отставку из-за несогласия с Чефериным

Легенда Милана Звонимир Бобан со скандалом покинул УЕФА, где он занимал должность руководителя футбольного департамента.

В официальном заявлении УЕФА говорится, что стороны разорвали отношения по обоюдному согласию, однако сам бывший полузащитник рассказал, что ушел из-за несогласия с решением Александера Чеферина аннулировать первый срок своего президентства и баллотироваться в третий раз.

"Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего. После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной", – заявил Бобан.

Новые выборы президента УЕФА состоятся в 2027 году. Чеферин занимает должность президента с 2016 года, а до этого он был вице-президентом организации.