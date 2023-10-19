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УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд.

Новости футбола Сегодня, 11:48
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд. УЕФА подтвердила перенос матчей израильских команд.

На сайте УЕФА сообщили, что матчи "Маккаби" Тель-Авив и "Маккаби" Хайфа будут перенесены.

Матч третьего тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Звезда" перенесен с 26 октября на 25 ноября. Кроме того, встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Маккаби" Хайфа перенесена с 26 октября на 6 декабря.

Кроме того, в связи с текущей ситуацией молодежная команда "Маккаби" из Хайфы отказалась от участия в Молодежной лиге УЕФА в этом сезоне. УЕФА приняла это к сведению и подтвердила, что молодежная команда пражской "Спарты" автоматически прошла во 2-й раунд квалификации чемпионского пути.

Также напомним, что матч квалификации на Чемпионат Европы-2024 между Бельгией и Швецией не будет догоняться, как сообщили на официальном сайте УЕФА. Догнать встречу на следующий день было невозможно, и окно для переноса истекло, поэтому счет первого тайма считается окончательным, и вся статистика переносится в таблицу.

Такое решение не влияет на ключевые вопросы в группе F. Бельгия и Австрия заранее выиграли два билета на финальный этап Евро-2024, в то время как Швеция потеряла все шансы.

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