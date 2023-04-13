УЕФА назвал претендентов на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовала претендентов на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

На Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

На Евро-2032 претендуют Турция и Италия.

Напомним, что ближайший чемпионат Европы-2024 состоится в Германии.

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