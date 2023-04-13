"Аль-Наср" Роналду уволил главного тренера

Пресс-служба “Аль-Насра” на официальном сайте объявила об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Ранее сообщалось, что наставником недоволен португальский нападающий команды Криштиану Роналду.

“Аль-Наср”, набрав в 23 турах 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, и на три очка отстает от лидирующего “Аль-Иттихада”.

Не пропустите: Хамес Родригес остался без клуба.