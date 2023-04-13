Хамес Родригес остался без клуба

Звездный колумбийский футболист Хамес Родригес покинул греческий “Олимпиакос”.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Хамес выступал за команду с сентября 2020 года и провел 23 матча, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее колумбиец также играл за "Реал" и "Баварию".

По данным портала transfermarkt, стоимость опытного игрока составляет 9 миллионов евро.