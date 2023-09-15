УЕФА начал расследование в отношении сборной Армении

УЕФА начал расследование в отношении наставника сборной Армении Александра Петракова.

Как сообщили на сайте организации, бывшего главного тренера сборной Украины обвиняют в намеренной задержке начала матча квалификации ЧЕ-2024 против сборной Хорватии (0:1).

Кроме Петракова под расследование попала и Федерация футбола Армении. Ее подозревают в намеренном блокировании проходов для болельщиков на стадионе, распространении провокационных политических сообщений, а также в использовании пиротехники и задержке начала матча.

О том, как могут наказать тренера и местную федерацию пока не сообщается.

Напомним, что сейчас армянская команда идет на третьей строчке в турнирной таблице отборочной группы, имея в своем активе семь баллов.

Что касается хорватов, то после минимальной выездной победы над Арменией в их активе 10 баллов и первое место в турнирной таблице. Столько же очков в активе и у сборной Турции, которая идет второй, уступая хорватам по дополнительным показателям.