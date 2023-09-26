УЕФА допустила российские команды U-17 к соревнований

УЕФА подтвердила информацию о принятии организацией решения о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ, сообщили на сайте УЕФА.

Исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут снова допущены к соревнованиям. Исполком обратился в администрацию УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена.

Все матчи команд РФ будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и на территории России. УЕФА понимает, что дети не должны наказать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Они твердо уверены, что футбол всегда должен нести ссылку миру и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне.