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УЕФА допустила российские команды U-17 к соревнований

Новости футбола Сегодня, 13:42
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
УЕФА допустила российские команды U-17 к соревнований УЕФА допустила российские команды U-17 к соревнований

УЕФА подтвердила информацию о принятии организацией решения о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ, сообщили на сайте УЕФА.

Исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут снова допущены к соревнованиям. Исполком обратился в администрацию УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена.

Все матчи команд РФ будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и на территории России. УЕФА понимает, что дети не должны наказать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Они твердо уверены, что футбол всегда должен нести ссылку миру и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне.

“Продолжающееся отстранение УЕФА российских взрослых команд отражает его стремление выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока война не закончится и мир не будет восстановлен. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их.

Предоставляя возможности играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим будущим”, - сказал Чеферин.

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