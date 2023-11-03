Удивительно, но факт. Тен Хаг - лучший тренер МЮ после Фергюсона

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет внушительную статистику в английской команде, несмотря на то, что выступления “красных дьяволов” оставляют желать лучшего.

По информации портала Manchester Evening News, нидерландец является лучшим тренером команды по проценту побед после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Под руководством тен Хага “МЮ” выиграл 62,34% матчей.

Рейтинг тренеров «Манчестер Юнайтед» по проценту побед после ухода Алекса Фергюсона выглядит так:

1. Эрик тен Хаг — 77 матчей, 62, 34% побед;

2. Жозе Моуринью – 144 матча, 58,33% побед;

3. Уле-Гуннар Сульшер – 168 матчей, 54,17% побед;

4. Дэвид Мойес – 51 матч, 52,94% побед;

5. Луи ван Гал – 103 матча, 52,43% побед;

6. Ральф Рангник – 29 матчей, 37,93% побед.

Напомним, что по итогам десяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку в таблице АПЛ, набрав 15 очков. В Лиге чемпионов команда идет на предпоследнем месте в группе после поражений «Баварии» (3:4) и «Галатасарая» (2:3), а также победы над “Копенгагеном” (1:0).