Тен Хаг назвал виновного в сенсационном разгроме Манчестер Юнайтед в Кубке лиги

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после болезненного поражения в Кубке английской лиги от “Ньюкасла” поделился своими эмоциями.

Напомним, что встреча прошла накануне в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

После игры нидерландский специалист сказал, что его команда попала в очень трудную ситуацию, но впереди еще предстоит много работы.

"Я борец. В данный момент мы находимся в трудном положении. Я беру на себя ответственность, но считаю это вызовом. Мне нужно быть рядом с моими игроками и бороться вместе с ними. Я уверен, что справлюсь с этим", - написал тен Хаг в социальной сети X (ранее Twitter).

Тен Хаг работает наставником "Манчестер Юнайтед" с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне под руководством нидерландского специалиста "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в таблице АПЛ и в целом результаты команды на всех фронтах оставляют желать лучшего. Несмотря на это, он сохраняет свою должность.