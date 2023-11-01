Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед в EFL Cup

В 1/8 финала Кубка Карабао "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" "Ньюкасл Юнайтед".

В первом тайме "Ньюкасл" отметился двумя голами. На 28-й минуте Мигель Альмирон открыл счет в матче, а через восемь минут Льюис Холл удвоил преимущество гостей. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, не смог создать ни одного голевого момента в первом тайме.

После перерыва гости отошли в оборону и ожидали свою контратаку. "Манчестер Юнайтед" сразу после перерыва сделал несколько замен и пытался изменить ситуацию хотя бы как-то. "Ньюкасл" успешно оборонялся и на 60-й минуте забил в третий раз. Джо Уиллок забил третий мяч в игре и поставил точку в матче.

Кубок Карабао. 1/8 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:3

Голы: 0:1 - 28 Альмирон, 0:2 - 36 Холл, 0:3 - 60 Уиллок.