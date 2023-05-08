"Удинезе" уверенно обыграл аутсайдера Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии удинский “Удинезе” на своем поле обыграл генуэзскую “Сампдорию” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Роберто Перейры и Адама Мазины.

“Удинезе”, набрав 46 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 17 очками осталась на последнем, 20-м месте, в турнирной таблице Серии А и потеряла шансы сохранить место в элитном дивизионе.

“Удинезе” – “Сампдория” - 2:0 (2:0)

Голы: Перейра, 9 - 1:0, Мазина, 34 - 2:0

“Удинезе”: Сильвестри, Эбоселе (Перес, 78), Мазина, Родриго Бекао, Бийол, Зегелар (Удоджи, 78), Перейра (Пафунди, 85), Уолас, Ловрич (Арслан, 63), Товен (Самарджич, 63), Несторовски.

“Сампдория”: Равалья, Дзаноли, Нюйтинк, Гюнтер, Мурру, Ауджелло, Ринкон (Паолетти, 88), Джуричич (Кюизанс, 89), Уинкс (Илкхан, 89), Куальярелла (Хесе, 84), Габбьядини (Ламмерс, 89).

Не пропустите: Феерическая победа "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 34-го тура Лиги 1.