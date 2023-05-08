Феерическая победа "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 34-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить невероятную победу “Лиона” над “Монпелье”, а также победы ПСЖ и “Монако” над “Труа” и “Анжером”.

“Труа” – ПСЖ - 1:3 (0:1)

Голы: Мбаппе, 8 - 0:1, Витинья, 59 - 0:2, Шавалерен, 83 - 1:2, Руис, 86 - 1:3

“Лион” – “Монпелье” - 5:4 (1:2)

Голы: Ляказетт, 31 - 1:0, Ваи, 40 - 1:1, Ваи, 41 - 1:2, Ваи, 53 (с пенальти) - 1:3, Ваи, 55 - 1:4, Ляказетт, 59 - 2:4, Ловрен, 70 - 3:4, Ляказетт, 82 - 4:4, Ляказетт, 90+10 (с пенальти) - 5:4

“Анжер” – “Монако" - 1:2 (0:1)

Голы: Головин, 45 - 0:1, Боаду, 60 - 0:2, Сима, 64 - 1:2

“Ланс” – “Марсель” - 2:1 (1:0)

Голы: Фофана, 42 - 1:0, Опенда, 60 - 2:0, Пайет, 88 - 2:1

“Аяччо” – “Тулуза” - 0:0

“Нант” – “Страсбур” - 0:2 (0:1)

Голы: Диалло, 26 (с пенальти) - 0:1, Диарра, 47 - 0:2

“Осер” – “Клермон” - 1:1 (1:0)

Голы: Туре, 36 - 1:0, Кауи, 54 - 1:1

“Лорьян” – “Брест” - 2:1 (1:0)

Голы: Коне, 32 - 1:0, Коне, 51 - 2:0, Дель Кастийо, 69 (с пенальти) - 2:1

“Ницца” – “Ренн” - 2:1 (0:0)

Голы: Лаборд, 50 - 1:0, Моффи, 72 - 2:0, Бурижо, 78 - 2:1

“Реймс” – “Лилль” - 1:0 (1:0)

Гол: Мунеци, 21 - 1:0

Положение команд: ПСЖ - 78, "Ланс" - 72, "Марсель" - 70, "Монако" - 64, "Лилль" - 59, "Ренн", "Лион" - 56, "Ницца", "Лорьян" - 51, "Реймс", "Клермон" - 50, "Монпелье" - 43, "Тулуза" - 42, "Страсбур", "Брест" - 35, "Осер" - 34, "Нант" - 32, "Аяччо" - 23, "Труа" - 22, "Анжер" - 14.

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