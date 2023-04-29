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"Тулуза" уничтожила "Нант" в финале Кубка Франции

Новости футбола Сегодня, 17:06
"Тулуза" уничтожила "Нант" в финале Кубка Франции Фото: инстаграм "Тулузы"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Франции “Тулуза” разгромила “Нант” со счетом 5:1 и стала обладателем трофея.

Победу тулузцам принесли дубли Логана Косты и Тейса Даллинга, а также гол Закарии Абухляля. У “Нанта” отличился Людовик Блас.

“Нант” – “Тулуза" -1:5 (0:4)
Голы: Коста, 4 - 0:1, Коста, 10 - 0:2, Даллинга, 23 - 0:3, Даллинга, 31 - 0:4, Блас, 75 (с пенальти) - 1:4, Абухляль, 79 - 1:5

“Нант”: Лафон, Сантонз, Паллуа (Делор, 46), Кастеллетто, Жоао Виктор (Мерлен, 66), Блас (Коко, 82), Жиротто, Сиссоко, Молле (Мутуссами, 46), Мохамед, Саймон (Ганаго, 46).

“Тулуза”: Хауг, Деслер, Николайсен, Коста (Руо, 82), Суасо, Деягере (Сьерро, 69), ван ден Бомен, Спирингс (Диарра, 82), Шаиби (Рафаэл Ратао, 76), Абухляль, Даллинга (Онаиву, 69).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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