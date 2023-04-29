"Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1

В матче 33-го тура чемпионата Франции “Лилль” на своем поле разгромил “Аяччо" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Андре Гомеша и гол Реми Кабелла.

“Лилль”, набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 19 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Лилль” – “Аяччо” - 3:0 (3:0)

Голы: Гомеш, 22 - 1:0, Гомеш, 33 - 2:0, Кабелла, 37 - 3:0

“Лилль”: Шевалье, Диаките, Йоро, Алессандро, Гудмундссон (Веа, 53), Кабелла (Унас, 79), Гомеш (Андре, 68), Гомес (Нум, 79), Жегрова, Бамба (Байо, 78), Дэвид.

“Аяччо”: Леруа, Юссуф, Гонсалес, Видаль, Диалло, Спадануда, Мангани (Кутадер, 72), Маркетти (Коне, 90), Баяла (Шегра, 46), Эль-Идрисси, Сумано (Нури, 72).

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