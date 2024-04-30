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Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Future FC - Тала Эль-Джаиш прогноз telecomasia.net
Future FC Future FC
Премьер-лига Египет 02 мая 2024, 12:00 Future FC - Тала Эль-Джаиш
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Египет,
Тала Эль-Джаиш Тала Эль-Джаиш
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.39
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В четверг, 2 мая, в матче 20-го тура Премьер-лиги Египта Модерн Фьюче дома сыграет против Аль-Гаиш. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Модерн Фьюче

Из-за участия в Кубке конфедераций КАФ Модерн Фьюче сыграл лишь 17 матчей, в которых набрал 25 очков и пока что занимает лишь 10 место. Однако отставание от четвертого места составляет лишь четыре очка. При этом у Модерн Фьюче есть две игры в запасе. Модерн Фьюче подходит к этому матчу с серией из 8 матчей без поражений в Премьер-лиге подряд. Однако из этих 8 матчей Фьюче выиграл лишь два. В предыдущем туре команда Тамера Мостафа неожиданно сыграла 1:1 в матче против главного аутсайдера лиги Аль-Дахлея.

Аль-Гаиш

Аль-Гаиш, который в прошлом сезоне чудом спасся от вылета, в этом сезоне удивляет своими результатами. После 17 матчей эта команда занимает восьмое матче с 27 очками в активе. От четвертого места Аль-Гаиш отделяет лишь два очка. Как и Модерн Фьюче, Аль-Гаиш подходит к матчу со впечатляющей серией без поражений, которая уже насчитывает шесть матчей. В последних двух матчах Аль-Гаиш набрал шесть очков. В предыдущем туре была минимальная победа над ЭНППИ со счетом 1:0, а перед этим 1:0 против Банка Егиипта.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 3-м туре текущего сезона Модерн Фьюче обыграл Аль-Гаиш со счетом 2:0.
  • Всего в 6 матчах в истории этого противостояния на счету обеих команд по 2 победы.

Прогноз на матч Модерн Фьюче – Аль-Гаиш

Аль-Гаиш – оборонительная команда, а Модерн Фьюче испытывает проблемы в атаке. Ставлю на то, что в этом матче будет менее трех голов.

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Коэф.: 1.39
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