Тухель ответил, беспокоится ли он о своем будущем в Баварии

Главный тренер Баварии Томас Тухель заявил, что не беспокоится о своем будущем в клубе после неожиданного поражения от Лацио (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Мы разочарованы и злы из-за поражения. Я думаю, что мы проиграли игру, я не уверен, что Лацио ее выиграл. В первом тайме мы играли лучше, а после перерыва потеряли свое лицо. Не знаю, почему так произошло, ведь мы просили команду сохранять интенсивность, и действовать смелее. В итоге мы не нанесли ни одного удара в створ ворот, а такую игру, конечно, выиграть невозможно. Беспокоюсь ли я о своем будущем в клубе? Нет”, – цитирует Тухеля Sky Sports.

Также слухи о возможной отставке Тухеля прокомментировал спортивный директор Баварии Кристиан Фройнд.

“Конечно, Тухель борется с ситуацией, которая сложна для нас всех. Наша цель – справится с этим вместе. Мы все в одной лодке”.

Напомним, в Бундеслиге Бавария на выходных уступила Байеру Леверкузен 0:3 в важнейшем матче в борьбе за чемпионство. Команда Тухеля отстает от лидера на 5 очков.

Ответный матч против Лацио Бавария сыграет 5 марта.