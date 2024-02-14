Настоящая сенсация. Лацио минимально обыграл Баварию Мюнхен на своем поле

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов Лацио на своем поле принимал Баварию Мюнхен. Матч состоялся в среду, 14 февраля.

В первой половине Бавария больше владела мячом, но не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Лацио, в свою очередь, только смог раз пробить в створ и больше играли от обороны.

После перерыва Лацио продолжил обороняться и не давал Баварии создавать моменты в атаке. А на 67-й минуте произошла неожиданная вещь. Дайо Упамекано получил красную карту и привез пенальти в свои ворота. Иммобиле реализовал пенальти и вывел Лацио вперед.

Бавария Мюнхен ничего не создал в ответ, как и итальянская команда. Мюнхенцы уступили 1:0, все решится в ответном матче.

Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала

Лацио - Бавария - 1:0

Голы: 1:0 - 69 Иммобиле